Tüm Şirket Araçlarına Zorunlu

31 Ocak 2025’e kadar UTTS kaydı yaptıran mükellefler, 30 Nisan 2025’e kadar sistemin montajını tamamlayarak akaryakıt harcamalarını vergi indirimi kapsamında göstermeye devam edebilecek. Bu süreyi geçirenler ise akaryakıt satış fişlerini vergi indiriminde kullanamayacak. Sistem, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede önemli bir rol oynuyor ve ticari araçlar için zorunlu tutuluyor.

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Nedir?

UTTS, akaryakıt istasyonlarında pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazlara taşıt plaka bilgilerini otomatik olarak aktaran bir sistemdir. Bu sistem, vergi güvenliğini sağlarken, elle giriş sırasında oluşabilecek hataları önleyerek denetim etkinliğini artırır.

Sistem Nasıl Çalışıyor?

Taşıtların yakıt depo girişlerine takılan Taşıt Tanıma Birimi (TTB) sayesinde, plaka bilgisi otomatik olarak akaryakıt istasyonundaki ödeme kaydedici cihazlara iletilir. Bu sayede dolum işlemi hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlanır.

Kaptan Oto Bosch Car Service, İnegöl, Yenişehir ve Domaniç bölgesindeki araç sahiplerine UTTS montaj hizmetini hızlı ve güvenli bir şekilde sunarak, sistemin kolaylıkla uygulanmasını sağlamaktadır. Araç sahipleri ister serviste ister mobil montaj hizmetiyle bu zorunluluğu yerine getirebilecekler.

UTTS sistemi hakkında bilgi sahibi olmak ve sistemi araçlarına taktırmak isteyen müşteriler için Kaptan Oto Bosch Car Service iletişim bilgileri ;

0 530 645 57 86

0 (530) 692 99 22

0 (224) 714 95 88

0224 719 19 19

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