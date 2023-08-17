Geçtiğimiz hafta yerel basının karşısına çıkan ve deneme için son hazırlıkların yapıldığı Hunters M40 dün suya indi. İlk denemeleri Yalova'da gerçekleştirilen Hunters M40 tüm testlerden başarı ile geçti.

Geçtiğimiz hafta yerel basının karşısına çıkan ve suya inmek için son rütuşların yapıldığı İnegöl'ün gururu Hunters M40 marka yat dün Yalova'da suya indirildi. Son testleri suda yapılan Hunters M40 tüm testlerden başarı ile geçti.

Hunters Grup ilk etapta aylık 1 adet yılda 12 adet üretimin hedeflendiğini açıkladı.