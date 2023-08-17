Geçtiğimiz hafta yerel basının karşısına çıkan ve deneme için son hazırlıkların yapıldığı Hunters M40 dün suya indi. İlk denemeleri Yalova'da gerçekleştirilen Hunters M40 tüm testlerden başarı ile geçti.

Geçtiğimiz hafta yerel basının karşısına çıkan ve suya inmek için son rütuşların yapıldığı İnegöl'ün gururu Hunters M40  marka yat dün Yalova'da suya indirildi. Son testleri suda yapılan Hunters M40  tüm testlerden başarı ile geçti. 

BURSA'NIN GÖBEĞİNDE SICAK ASFALT SEFERBERLİĞİ BURSA'NIN GÖBEĞİNDE SICAK ASFALT SEFERBERLİĞİ

Hunters Grup ilk etapta aylık 1 adet yılda 12 adet üretimin hedeflendiğini açıkladı.

WhatsApp Image 2023-08-17 at 12.52.59

cccccc

bbbb-4