Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ar-Ge Koordinatörlüğü, araştırma üniversitesi kimliğini pekiştirme ve akademik performansı ödüllendirme hedefiyle geleneksel hale getirdiği 'Başarılı Akademisyenlerin Rektörle Buluşması' etkinliğini, Çamlık Yemekhanesi'nde düzenlenen bir kahvaltı programıyla sürdürdü.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) destekleriyle düzenlenen etkinlikte; Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Prof. Dr. Zekeriyya Arı, Prof. Dr. Cafer Çiftci, Genel Sekreter Mehmet Aydemir ve Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca, akademisyenlerle bir araya gelerek başarılarından dolayı her birini tebrik etti.

Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, akademisyenlerin üniversiteye sağladığı yayın ve proje katkılarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladığı konuşmasında, katılımcı sayısının her geçen gün artmasının kendileri için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. Daha önce küçük gruplarla yapılan etkileşimli toplantıların artık büyük organizasyonlara dönüşmesinin sevindirici bir tablo olduğunu vurgulayan Yılmaz; Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kaynaklarının artık çok daha etkin kullanıldığını ve nitelikli bilimsel çıktılara dönüştüğünü ifade etti. Rektörlük katında yeni açılan Proje Ofisi ile akademisyenlere tam destek verdiklerini hatırlatan Yılmaz, hedeflerinin bu artış trendini sürdürerek etkileşimi en üst seviyede tutmak olduğunu sözlerine ekledi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ise BUÜ'nün 'Araştırma Üniversitesi' olma yolunda attığı adımların meyvelerini vermeye başladığını rakamlarla ortaya koydu. Özellikle 2025 yılı BAP verilerine dikkat çeken Kırıştıoğlu; 458 bilimsel çıktının yarısına yakınının çeyreklik dilimlerde yer almasının ve 76 adet Q1 düzeyinde yayına ulaşılmasının tarihi bir başarı olduğunu vurguladı. Kırıştıoğlu, bu başarının üniversiteyi çok daha farklı ve saygın bir noktaya taşıyacağına olan inancını paylaştı.

Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca da geçen yıl başlatılan bu etkinliğin 2026 yılındaki ikinci buluşmasını gerçekleştirdiklerini belirterek, temel amaçlarının akademisyenlerin emeğini görünür kılmak olduğunu ifade etti. Q1 yayın sahipleri, dış kaynaklı proje yürütücüleri ve patent/tasarım tescili alan isimleri kapsayan bu buluşmaların, hem sosyal hem de bilimsel bir motivasyon ortamı sunduğunu dile getirdi. 2026 yılı itibarıyla Scopus üzerinden yapılan değerlendirmelerle Q1 yayın sayılarının ikiye katlandığını ve her ay yeni rekorlar kırıldığını vurgulayan Karaca, bu başarı tablosunun genişleyerek devam edeceğini ifade etti.

Program, başarılı akademisyenlere belgelerinin takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.