Bursa'nın İnegöl ilçesinde hayvanseverler tarafından oluşturulan kedi evindeki 6'sı yavru 7 kedi öldürülmüş halde bulundular.

Olay Baykoca mahallesi TOKİ konutları yanındaki hayvanseverler tarafından yapılan kedi evinde meydana geldi.

Hayvansever Filiz Akın Karabulut, kedileri beslemek için kedi evine gitti. Kedi evinde hiç kedi bulamayan Karabulut, çevrede kedileri aradığında kan donduran olayı gördü. 6'sı yavru 7 kedinin parçalanarak öldürüldüğünü gören Karabulut, büyük üzüntü yaşadı. Karabulut, yaşanan vahşeti polise ve İnegöl Belediyesine bildirdi.

Ekipler olay yerinde inceleme yapıp soruşturma başlattılar.

Olayı anlatan Hayvansever Filiz Akın Karabulut, "Maalesef yine bugün bir insanlık suçuyla buradayız. Ne yazık ki yine aile içinde çocukların vahşice yetiştirildiği bir toplum içindeyiz. Artık öyle diyorum. Şöyle bakarsanız bu tamamen sevgisiz yetişen ve acımasızca yetişen çocukların sonucudur. Bu alan bizim pisi bahçe alanımız. Burada gördüğünüz kulübelerde kedilerimizin düzenli bakımının üstlenildiği yerler. Sokakta istenmeyen kediler olduğu zaman alıyoruz. Bugün yine korkunç bir olayla karşı karşıya kaldık. 7 tane kedimiz katledildi. Kesilerek, parçalanarak öldürüldü. Daha kötü görüntüler var. Onları paylaşmak istemiyoruz. Ama dediğim gibi tamamen aile içinde sevgisizlik ve şiddetle yetişen insanların yaptığı durum ve sonuç. Ne yazık ki bunun önüne geçemiyoruz. Her geçen gün daha da vahşice olaylarla karşılaşıyoruz. Umarım adalet en kısa zamanda yerini bulur. En büyük isteğimiz bir an önce suçluların bulunup yatar hapis cezası almasını istiyoruz. Çünkü başka türlü önüne geçebileceğimizi sanmıyoruz. Şu vahşi görüntüler ne yazık ki yeni nesillere çok kötü örnek oluyor. Umarım aileler biraz daha bilinçlenerek hayvanlarla iç içe yaşamayı çocuklarına öğretirler. Hayvanlarla nasıl yaşanır, neler yapılması gerektiği konusunda bir çalışma yaparlar. Her gördüğümüz çocuğa ve yetişkine anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü gerçekten insanlığa emanet edilmiş canlılar. İnsan olarak, adalet olarak sahip çıkmak zorundayız. Bu tür olayla daha çok karşımıza çıkıyor. İnsanlık nereye gidiyor diye sorgulamıyoruz değiliz artık." dedi.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ