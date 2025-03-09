İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde sürücülere yönelik uygulama yaptılar. Uygulama sırasında yavaşlayan bir sürücüsü, aniden hızlanarak kaçmaya başladı. Ekipler hızla kaçan 16 BCC 152 plakalı otomobilin peşine düştüler. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonucu araç, önü kesilerek durduruldu.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Polise direnen sürücü Ömer K.(45), etkisiz hale getirildi.

"AMERİKAN POLİSİ MİSİNİZ?"

Direnmesi sonucu etkisiz hale getirilen sürücü, polis ekiplerine "Amerikan polisi misiniz" dedi.

Yapılan alkol testinde 3.50 promül alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 2. Kez alkollü araç kullanmaktan 11 bin 622 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 706 TL cezai işlem uygulandı. Sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.

"OTOPARK PARASI ÖDEMEYEYİM"

Alkol testi yapılan sürücü polis ekiplerine, "Bir de otopark parası ödemeyeyim. 60 bin TL ceza ödedim ben 2-3 ay içinde. Dursun arabam burada. Çekici neden burada para kazansın. Param yok abi." dedi.

Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.