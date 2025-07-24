Olay, işletme çalışanlarının gözleri önünde gerçekleşti. İşletme Müdürü Ayhan Doğru, kuşların hızına ve kararlılığına şaşkınlıkla tanıklık ettiklerini belirtti.

Doğru, “Göz açıp kapayıncaya kadar giriş bölümüne yuvalarını kurdular. Ne olduğunu anlamadan kırlangıçlar yerleşmişti bile. Bu kadar kısa sürede bu kadar sağlam bir yuva yapılması gerçekten hayret verici” dedi.

Kırlangıçların her yıl bahar aylarında geldiklerini söyleyen Doğru, “Bu sene daha önce geldiler ve bu kadar hızlı yuva yaptıklarını ilk kez görüyoruz. Artık onlar da işletmemizin birer misafiri” ifadelerini kullandı.

Kırlangıçların yuvası, işletme çalışanları ve müşteriler tarafından ilgiyle izleniyor.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT