İnegöl’de bir yandan havanın ısınması bir yandan bayramın yaklaşması nedeniyle şehir genelinde kapsamlı bir temizlik çalışması başlatıldı. Güneşin yüzünü göstermesiyle Park Bahçeler Müdürlüğü tüm personeliyle sahaya inerken, özellikle yeşil alanlar yaz mevsimine hazırlanıyor. Bir yandan yeşil alanların, bir yandan çocuk oyun alanlarının bakım onarım ve temizliği yapılırken, aynı zamanda kaldırımlar yabani otlardan temizlenip ağaç budamaları gerçekleştiriliyor.

TÜM EKİPLER SAHADA

Çalışmalara ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, hem baharın hem Ramazan Bayramı’nın gelişini fırsat bilerek dört bir yandan şehri yaza hazırlamak için çalışmalara başladıklarını söyledi. Özellikle yeşil alanların bakım ve onarımlarının yapılmasıyla İnegöl’ün yaza yemyeşil girmesini istediklerini kaydeden Başkan Taban, “Park Bahçeler Müdürlüğümüz bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor. Tüm ekiplerimiz sahada. Kısa sürede yeşil alanların tamamının bakım ve onarımları yapılmış olacak. Aynı zamanda baharla birlikte bayram öncesi de şehrimizin genel bir temizliği oluyor” dedi.

VATANDAŞLARA TEMİZLİK HATIRLATMASI

Açıklamasında vatandaşlara da çağrıda bulunan Taban, “Tabi bu alanları temizlemek kadar temiz kalmasını sağlamak da önemli. Vatandaşlarımızın da temizlik hususunda daha dikkatli davranmalarını rica ediyorum” diye konuştu.

HEDEF 1 MİLYON M2 YEŞİL ALAN

Öte yandan yeni dönemde İnegöl’ün yeşil alan miktarını arttıracak adımların da atılmaya devam edeceğini kaydeden Başkan Taban, “Yeşil alan miktarı değerlendirme verilerine göre Türkiye ortalaması üzerinde olan şehrimizin birçok noktasında hayata geçirdiğimiz; 43 yeni koruluk alan, parklar, rekreasyon alanları ile geçtiğimiz dönem bu alanda önemli çalışmalar ortaya koyduk. Yeni dönemde de bunlara yenilerini ekleyerek 1 milyon m2 yeşil alanı şehrimize kazandırmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.