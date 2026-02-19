Edirne'de Tunca Nehri'nde yaşanan taşkın sonucu tarihi Sarayiçi bölgesi ve Kırkpınar Er Meydanı'nı sular altında bıraktı.

Bulgaristan havzasındaki aşırı yağışlar ve eriyen kar sularının etkisiyle Tunca Nehri'nin debisi hızla yükseldi. Devlet Su İşleri verilerine göre, nehrin debisi saniyede 204 metreküp seviyesine ulaşarak en üst seviye olan 'kırmızı alarm' durumuna geçildi.

Nehrin yatağından taşmasıyla tarihi Sarayiçi bölgesi adeta göle dönüştü, tüm yollar trafiğe kapatıldı.

Her yıl binlerce pehlivanın kol bağladığı tarihi Kırkpınar Er Meydanı da yükselen nehir sularına teslim oldu. Meydan girişindeki pehlivan heykelleri, sosyal tesisler ve oturma alanları tamamen su altında kaldı. Bölgedeki ağaçların ve yön tabelalarının büyük bir kısmının sulara gömüldüğü gözlendi.