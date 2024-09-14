Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 3 araç çarpıştı; 3 kişi yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi.

İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan Sürücü Rahmi İ. Yönetimindeki 16 AJ 186 plakalı minibüs, aynı yöne seyreden sürücü Yunus C. Yönetimindeki 35 VK 343 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hızlanan 35 VK 343 plakalı hafif ticari araçta önünde seyreden sürücü Rüstem E. Yönetimindeki 16 AUG 161 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu 16 AJ 186 plakalı araç ile 35 VK 343 plakalı aracın sürücüsü ve yanındaki Osman Ö. Yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT