Kaza Osmaniye mahallesi Ahmet Akyollu caddesi üzerinde meydana geldi.
Sürücü S.B.(28) yönetimindeki 16 BEN 152 plakalı otomobil, A.K.(41) Yönetimindeki 16 AJZ 982 plakalı otomobil, yönetimindeki S.D.(53) yönetimindeki plakalı 16 BGU 062 plakalı otomobil, sürücü F.M. Yönetimindeki 16 BIJ 110 plakalı otomobil çarpıştı.
Kaza sonucu araçlardaki yolcular D.B.(26) ile E.B.(22) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Muhabir: Şerife öz