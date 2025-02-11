Olay yerine polis, 112 ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Özel bir inşaat firmasının 2 işçisi, maaşlarını alamadıklarını öne sürüp intihar kararı aldılar. Cumhuriyet mahallesi Miray sokakta yapımı devam eden anaokulu inşaatının çatısına çıkan 2 işçiyi görenler polise haber verdiler. Olay yerine polis, 112 ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hava yatağı açtılar. Polis ekipleri şahısları ikna etmek için yoğun çaba harcadılar.

İKNA EDİLDİLER

1 saat süren yoğun ikna sonucu 2 işçi de çatıdan indi.