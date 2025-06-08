Olay saat 19.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi 1. Köprülü sokakta meydana geldi. Bedre deresi yanından geçen vatandaşlar, köprü altında hareketsiz yatan bir şahsı gördüler. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın saatler önce hayatını kaybettiğini belirlediler. Üzerinden kimliği çıkmayan ceset, hastane morguna kaldırıldı. Yapılan inceleme ve polisin yaptığı tahkikat sonucunda ceset yakınlarının teşhisi sonucu Ziya Balkan(38) olduğu tespit edildi. Ceset savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.