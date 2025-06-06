Kaza saat 23.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi.

Ehliyetsiz ve geçtiğimiz yıl makineye sıkıştırması sonucu sağ kolunu kaybeden sürücü Muhammed Y.(14) yönetimindeki 16 BNN 523 plakalı otomobil, karayolundan karşıya geçmeye çalışan Mustafa Akkalem(44) çarpıp 60 metre sürükledi. Yere düşen adam feci şekilde can verdi. Sürücü hızla olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaza yaptığı aracı olay yerinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki arsa da terk edilmiş halde buldu. Polis ekipleri yaya olarak kaçan sürücü ve arkadaşları Melih K.(15) ve Bülent E.(14)'yi kovalamaca sonucu yakaladılar. Yakalanan şahıslar hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındılar.

Ölen adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.