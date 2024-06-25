Olay İnegöl'ün kırsal Akbaşlar mahallesinde düzenlenen şalvar şenliğinde meydana geldi. Etkinlikte havai fişek atıldı. Havai fişek havalanıp oyun oynayan kadınların üzerine düşerek patladı. Olay sonucu E.K.(11), M.A.(23), N.K.(16) ve S.A.(52) yaralandı. Yaralılar özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

CEZA YAĞDI

Olayın ardından 5 Jandarma komutanlığı ekipleri soruşturma kapsamında etkinliği düzenleyen 3 kadına meskun mahalde ateşli silah kullanmaktan 6 bin TL ceza uygularken, adli işlem başlattı.

Muhabir: İbrahim Uslu