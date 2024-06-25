Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği’ne atanan Dr. Hayri Baraçlı, üst yönetimle bir araya gelerek, "Önümüzdeki dönemde çok güzel çalışmalara imza atacağız” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, ilk çalışma gününde genel sekreter yardımcıları, iştiraklerin genel müdürleri ve daire başkanlarından oluşan üst yönetimle bir araya geldi. Kocaeli büyükşehirde görev yapmaktan gurur ve mutluluk duyacağını ifade eden Genel Sekreter Baraçlı, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın ile birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Önümüzdeki dönemde Başkanımız ve mesai arkadaşlarımızla birlikte çok güzel projelere ve çalışmalara imza atacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

Büyükşehirin devam eden ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeleriyle ilgili detaylı bilgi alan Genel Sekreter Baraçlı, TBB genel sekreterliği yaptığı dönemde Kocaeli’yi yakından takip ettiğini ifade etti. Kocaeli’nin dünden bugüne Türkiye’ye örnek ve model olacak projelere imza attığına değindi.