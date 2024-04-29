İnegöl'de köyler arasında düzenlenen turnuvada dün akşam meydana gelen kanlı olayın ardından dilekçe ortaya çıktı.

İZİN ALINDI DEDİLER

Turnuvayı düzenleyen Çitli köyü sakinleri turnuva için aldıkları imzalı izin belgesini yayınladılar.

Çitli köyü köyler ligi sayfasından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;“ Bizler İnegöl Kaymakamlığı’nın bu açıklamasını yanlış buluyoruz. 20 senedir sizlerden izin alacaksan düzenlenen turnuvanın izinleri nasıl alınmaz? Bu imzaları komite olarak biz atmadık. Her şey resmi bir şekilde tüm izinler Kaymakamlık, Belediye, Emniyet Güçleri dilekçeler verilmiştir. Bu imzaları da sizler attınız, bizler değil. “

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Dilekçe de turnuva başlangıç tarihi 20 Mayıs 2024 olarak belirtilirken, turnuvanın dilekçedeki tarihe uyulmadan bir ay önce start aldığı görüldü. Ayrıca Turnuvanın oynandığı saha için de Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'ndan izin alınmadan müsabakaların yapıldığı açıklandı.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ