Burhaniye ilçesinde, gençler, SMA hastası Aren İlhan bebek için Modifiyeli Otomobil Festivali düzenledi. Edremit yolundaki eski Pancar deposu alanında düzenlenen festivale yaklaşık 500 araç katılırken, toplanan paranın Aren bebeğin tedavisinde kullanılacağı açıklandı.

Burhaniyeli gençlerin, Dincer İlhan’ın SMA hastası oğlu Aren İlhan yararına düzenlediği Modifiyeli Otomobil Festivali ilgi gördü. Festivale, Burhaniye’nin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de araçlar katıldı. Festivale, Belediye Başkan Vekili Tarık Erdil ile Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban da katıldı. Aren bebek için unutulmaz bir dayanışma örneği gösteren gençler, takdir topladı. Festival boyunca toplanan paraların Aren bebeğin tedavisinde kullanılacağı kaydedildi. Anlamlı katkılar Aren bebeğin tedavisi için umut olurken, baba Dinçer İlhan, Burhaniyeli gençler ile Başkan Vekili Tarık Erdil ile Başkan yardımcısı Oktay Erbalaban ve destek olan herkese teşekkür etti.