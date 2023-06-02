İnegöl de meydana gelen kazada özel halk otobüsü, yola aniden çıkan öğrencilere çarptı; 2 öğrenci yaralandı. Kaza anı otobüsün kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza Hamidiye mahallesi Park caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Rıza D.(50) yönetimindeki 16 M 06093 plakalı özel halk otobüsü, yaya geçidinin olmadığı yoldan karşıya koşarak geçmeye çalışan Rümeysa Ö.(12) ve Hatice Şeyma Y.(12)'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs, park halindeki 16 BBT 395 plakalı otomobile çarparak durdu.

Kaza sonucu 2 öğrenci yaralandı. Yaralanan öğrenciler olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.