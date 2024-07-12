Olay saat 16.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Cerrah mahallesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Bir hafta önce işten çıkan U.K., eşyalarını almak için işyerine gitti. Eşyalarını topladığı sırada iş arkadaşları Y.K.(39) ve K.A.(45) ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında öfkelenen U.K. Elindeki bıçakla 2 arkadaşını defalarca bıçaklayıp, kaçtı.

Yaralılar özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Y. Y.(39) ameliyata alındı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şahıs ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muhabir: MURAT AVCI