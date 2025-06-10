

Olay saat 12.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Kurşunlu mahallesindeki doğal termal alanında meydana geldi. Hasan Yıldırım(58), ailesiyle birlikte doğal kaplıcaya gitti. Üzerini çıkarıp suya giren adam bir anda fenalaşarak suya düştü. Su üzerinde hareketsiz yatan adamı gören ailesi yardıma koştu.

Ailesi tarafından sudan çıkarılan adam için 112'ye haber verildi. Olay yerine 112 ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümü öğrenen ailesi, fenalık geçirdi. Adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.