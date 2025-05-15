Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı istatistiki verilere göre İnegöl ilçesinde bisiklet, şarjlı bisiklet, şarjlı motosiklet ve motosiklet sürücülerinin kazalara karışma oranın Türkiye ortalamasının çok üstünde olması üzerine harekete geçildi.

7/24 MOBESE kameraları ile takip edilen İnegöl’de özellikle motosiklet sürücülerinin kural hatalarını çok fazla yaptıkları tespit edildi.

Bunun üzerine İnegöl’de sıkı denetimler yapılmaya başlandı. İlçede çok fazla sayıda ehliyetsiz ve kasksız sürücünün olduğu ortaya çıktı. Yapılan denetimler sonrası ehliyeti olmadığı tespit edilen yüzlerce kişiye 18 ila 36 bin TL arasında cezalar yazılmaya başlandı.

Yine kask takmayan, trafikte kural hatası yapan, egzoz bağırttıran sürücüler cezalardan kurtulamadı. Denetimlerin ilçede ki tüm 2 tekerlekli araç sürücülerinin kurallara riayet edene kadar kararlılıkla süreceği mesajı verildi.

VATANDAŞ ŞİKAYETÇİ AMA!

Emniyet trafik ekipleri ve yunus ekiplerinin sürekli yaptığı denetimlere vatandaşlardan tepkiler yükseliyor. Yazılan cezalar sonra şaşkınlıklarını gizleyemeyen ve öfkelenen sürücüler, “Bu kadarı da olmaz. Evimize, işimize gidemez olduk. Her köşe başından bir polis ekibi çıkıyor. İlçenin her yeri bağlanmış. Ekonomik olarak zorlukların yaşandığı bir dönemde bu kadar yüksek cezalar niye yazılıyor?“ diyorlar.

SÜRÜCÜ KURSLARINA OLAN İLGİ ARTTI

Yapılan sıkı denetimler ise sürücü kurslarına yaradı. Sürücü kurslarına ehliyet başvurusu yapan her iki kişiden biri motosiklet ehliyeti başvurusu yapıyor. Son bir ayda İnegöl genelinde ki sürücü kurslarına binin üzerinde motosiklet ehliyet başvurusu yapıldığı tahmin ediliyor.

İnegöl’de ayrıca motosiklet malzemesi satışı yapan firmalarda da kask satışında ciddi artış gözlemlendi.

HASTANE ACİLİ YARALILARLA DOLUYOR

Bir taraftan eleştiriler sürerken diğer yandan kazalar yaşanmaya da devam ediyor. Hastane acilinde ki yaralıların çoğunluğunu 2 tekerlekli araç sürücüleri oluşturuyor.

Bugüne kadar yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin yaralandığı ve sakat kaldığı kazaların azaltılmasında, vatandaşların kurallara uyma noktasında ki hassasiyetinin artması tek seçenek gibi görülüyor.