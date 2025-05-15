Taşları internet üzerinden satmaya çalışan gençler, FBI tarafından kıskıvrak yakalandı.

NASA'nın Thad Roberts isimli çalışanı, kız arkadaşına "Ay'ı hediye edeceğine" söz verdiğinde uzay ajansının Johnson Uzay Merkezi'nde 25 yaşında bir stajyerdi.

Ancak kendisinden önceki pek çok kişinin aksine, o bu vaadi gerçekten yerine getirmeyi başardı.

Roberts, 2002 yılında Shae Saur adlı bir diğer stajyerden yardım alarak gizlice Johnson Uzay Merkezi'ne girdi.

7 KİLO AY TAŞI ÇALDILAR

Burada değeri 21 milyon dolar civarında olan 7 kilo Ay taşını çaldı.

Çalınan taşlar, Apollo görevinden getirilen Ay taşlarının bulunduğu 600 kiloluk kasanın içinde bulunuyordu.

Ancak Roberts ve kız arkadaşının daha sonra yaptığı çok daha şaşırtıcıydı. Çift çaldıkları taşları yatağa saçarak cinsel ilişkiye girdi.

İNTERNETTE SATMAYA ÇALIŞTILAR

Çiftin çalıntı örnekleri internette yüklü bir fiyata satmaya çalışması üzerine uluslararası bir soruşturma başladı. Roberts 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Roberts ve suç ortakları, Belçika'nın Anvers kentindeki Mineraloji Kulübü'nün internet sitesinde Ay taşlarının gramını 2 bin ila 8 bin dolar arasında fiyatlandırdı.

Belçikalı bir kaya koleksiyoneri internetteki paylaşımı fark etti ve FBI ile iletişime geçti. FBI da hırsızları yakalamak için bir plan hazırladı.

Stajyerler, Ay taşlarını 'Orb Robinson' takma adıyla satışa çıkardı.

FBI ile iş birliği yapan koleksiyoner ise taşlara talip oldu ve sözde akrabaları olan FBI ajanlarıyla bir buluşma organize etti.

Buluşmanın ses kayıtları, Roberts ve suç ortaklarının FBI'ın oyununa geldiklerini gösteriyordu.

APOLLO 11'İN YILDÖNÜMÜNDE TUTUKLANDILAR

FBI ajanları daha sonra hırsızlarla birlikte çalıntı Ay taşlarının saklandığı bir otel odasına gittiler ve suçluları tutukladılar.

İronik olarak, söz konusu tutuklamalar Apollo 11'in Ay inişinin 33. yıldönümünde gerçekleşti.

Roberts ve arkadaşlarının NASA'dan çaldığı Ay taşları ise kirlenme nedeniyle bilimsel olarak işe yaramaz hale geldi.

Stajyerler ayrıca kasada kilitli duran bir NASA bilim insanına ait 30 yıla yakın el yazısıyla yazılmış araştırma notlarını da imha ettiler