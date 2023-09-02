Bursa ve İnegöl Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma komutanlığı ekiplerince ilçe genelinde asayiş ve trafik uygulaması yapıldı. 350 polis ve 150 Jandarma personeli ile yapılan uygulamada ilçe didik didik arandı. Uygulama havadan görüntülendi.

Polis ekipleri, başta eğlence mekanları olmak üzere bir çok yer arandı.

Ana caddelerde ise yapılan uygulamada durdurulan araçlar didik didik arandı. Bir çok kişinin GBT sorgulamaları yapıldı.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan da uygulama noktalarını ziyaret etti.

Uygulamalarda 837 şahsın UYAP sorgusu yapılırken, 2 Aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 264 araç denetlenirken 29 araç sürücüsüne toplam 128 bin 204 TL cezai işlem uygulandı, 2 araç trafikten men edildi. 4 adet ruhsatsız av tüfeği ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Parklar Metruk Bina Uygulaması

Park ve metruk bina denetimlerinde ise 630 şahsın UYAP sorgulaması yapılırken 4 aranan şahıs yakalandı.

EĞLENCE MEKANLARI DENETLENDİ

9 eğlence merkezi denetlenirken, 252 şahsın UYAP sorgusu yapıldı.

Açıklama yapan Kaymakam Eren Arslan, "Buradaki temel amacımız, halkımızın huzur ve güvenliğini temin etme noktasında bir uygulamayı planladık ve arkadaşlarımız şehrimizin özellikle; umuma açık yerlerde, parklarda, metruk binalarda kahvehane kıraathane gibi açılması izne tabi olan yerlerde genel bir asayiş denetimi uygulaması yapıyorlar.

Buradaki amaç suçla ve suçlularla mücadele ederek halkımızın huzur ve güvenliğini temin etmek. Ekiplerimiz ilden takviye kuvvetlerle de desteklenmiş durumda. Yaklaşık 350 personelimizle uygulamayı devam ettiriyoruz. İnşallah İnegöl’ ümüzün bütün güzelliklerin yanında asayişin ve toplum güvenliğininde en üst seviyede olması için emniyet müdürümüz, jandarma komutanımız ve onların komutasında kolluk personellerimiz 7-24 görevlerini yapıyorlar. Ancak bugün de özel olarak böyle bir uygulamayı gerçekleştiriyoruz. İnşallah huzurlu olan İnegöl’ün asayişi bu şekilde devam edecek. Katılan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Umarım güzel neticeler alırız." dedi.

Seher Yaşa