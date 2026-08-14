Mahalleyi sokağa döken yangın, ekiplerin yerinde müdahalesiyle başka evlere sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Küçükbalıklı Mahallesindeki bir baza ve koltuk imalathanesinin yan tarafındaki alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle imalathanedeki elyaf ve süngerleri tutuşturdu. Büyüyen alevler imalathanedeki baza ve koltuk sandukalarına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiye ekiplerinin köpük sıkarak kontrol aldığına aldığı yangın başka evlere sıçramadan söndürüldü. Olayla ilgili itfaiye ve polis ekipleri tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA