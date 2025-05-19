18 Mayıs Pazar akşamı gerçekleşen etkinlikte, binlerce genç ve vatandaş, milli birlik ve beraberlik duygusuyla Eski Belediye önünde toplanarak saat 19.00’da başlayan Gençlik Yürüyüşü ile Heykel Meydanı’na ulaştı.

Türk bayrakları, marşlar, mehter ekibi ve motosikletli gruplar eşliğinde gerçekleşen yürüyüşte, 19 Mayıs ruhu İnegöl sokaklarında yeniden hayat buldu.

Heykel Meydanı’nda devam eden programda sahne alan Alperen Kekilli ve Emin Demir, söyledikleri ezgiler ve milli duygulara hitap eden sahne performanslarıyla katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşattı. Gençlerin coşkusu ve bayram havası meydanı adeta bir şölen alanına çevirdi.

İnegöl Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Enes Üçkardaş, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“19 Mayıs, Türk milletinin istiklal ve istikbal mücadelesinin başlangıcıdır. Bizler de bu kutlu günü sadece bir anma değil, aynı zamanda bir diriliş ruhuyla yaşatmak istedik. Gençlerimizin gösterdiği bu büyük ilgi, umutlarımızı bir kez daha yeşertti. Katılan, destek veren, gönlü bizimle olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İnegöl, bir kez daha gösterdi ki; milli ruh, gençlikte yaşamaya devam ediyor.