İnegöl tarihinin en büyük tefeci operasyonunda çetecilik iddiasıyla gözaltına alınan baba N.T ve suç örgütü lideri olmakla suçlanan oğlu A.T.’nin İstanbul’da da birçok kişiyi mağdur ettiği öne sürüldü. İstanbul’un turistik caddelerinde trafo ve elektrik direklerine asılan afişlerde baba-oğula ciddi suçlamalar yapıldı.

Nitelikli dolandırıcılık, yağma, tefecilik ve insan ticareti gibi birçok suçlamanın atfedildiği Terfinler Çetesiyle ilgili yeni bilgiler çıkmaya devam ediyor. Özellikle İnegöl’de etkili olan yapının İstanbul’da da benzer olaylara karıştığı iddia edildi.

İddiaya göre tefecilik, dolandırıcılık, kalpazanlık, çekte sahtecilik ve gasp yapmakla suçladığı baba-oğulun resimlerini caddelere asan bir kişi, adalet arayışına girdi.

İstanbul’un ilçelerinde işlek caddelere asılan afişte “adalet için yayalım” notunu düşen kişi ismini ise vermedi.

İnegöl merkezli olan ve çetecilikle suçlanan ailenin 4 ilde benzer mağduriyetlere neden olduğu öne sürülürken, olayla soruşturmanın sürdüğü bildirildi.