Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Aşık (28) idaresindeki 55 DJ 615 plakalı tır ile Nuran Han’ın (58) kullandığı 34 GJ 8332 plakalı otomobil Elifli Kavşağı’nda çarpıştı. Kazada sürücü Nuran Han ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Cengiz Bengü (80) ve Fadık Bengü (81) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Fadık Bengü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Muhabir: İbrahim Uslu