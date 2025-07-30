İnegöl’de başlayan soğan hasadını Hasanpaşa Mahallesinde yerinde inceleyen Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, üreticilerle bir araya geldi.

Üreticiler girdi maliyetlerinin yüksek olduğunu belirterek, “Şu anda kilo bazı çuvala girdiği bazda 4 lira kadar bir maliyetimiz var. Biz zaten bunlara 4-5 lira arası bir alıcı buluyoruz. Soğanı direkt aracılara teslim edip aracıların para kazanmasını sağlıyoruz. Biz aracıların para kazanmasını değil bizim çiftçini ya da burada çalışan işçinin para kazanmasını istiyoruz” diyerek dert yandı.

“ÇİFTÇİ PARA KAZANMIYOR”

İncelemenin ardından bir açıklama yapan Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, “İnegöl’ümüzde soğan hasadı devam etmekte. İnegöl’de yaklaşık 5-6 bin dekar alan da soğan ekimi yapılmakta. Şu anda da hasadın ortası diyebiliriz. Bildiğiniz gibi soğan ve patates üreticiler için her zaman riskli bir ürün grubunda oluyor. Çünkü bazen para kazandırıyor, çoğu zaman para kazandırmıyor. Bu gün gördüğünüz güzelim soğanlar kalitesine göre 4 ila 5 lira civarında kendisine alıcı bulmakta. Tarlada da dünya kadar işçi çalışıyor. Soğanın işçiliği de çok. Yani ne diyeyim çiftçi para kazanmıyor. Tarım işçileri de bu sıcakta bunları gördüğün zaman onların adına da üzülüyorsun ama işte markete pazara gittiği zaman başkaları parayı kazanıyor bildiğiniz gibi” dedi.

“ÇİFTÇİNİN PARA KAZANMASINI İSTİYORUZ”

Soğan üreticisi Emre Karadeniz, “Genç çiftçi olmaktan bir yandan gurur duyuyorum bir yandan üzüntü içerisindeyim. Çünkü yetiştirdiğimiz hiçbir ürünün maliyetini bile karşılayamama durumundayız. Yetiştirdiğimiz hiçbir ürüne alıcı bulamıyoruz. Bulsak da bizim maliyetimizi karşılayamıyor. Biz yetiştirdiğimiz ürünlerin ederinde satın alınmasını istiyoruz. Biz artık para kazanmayı da geçtik. Biz artık para kazanmakta istemiyoruz. Bizim yetiştirdiğimiz ürünler kendini kurtarsın yeter. Bizim burada dönüm maliyetlerimiz çok yüksek, kilo maliyetlerimiz çok yüksek. Bunların içerisinde çok zor bir savaşın içerisindeyiz aslında. Biz bu maliyetlerimizin, girdilerimizin düşmesini istiyoruz. Gübre maliyetlerimizin, ilaç maliyetlerimizin, mazot maliyetlerimizin biraz daha geriye gelmesini istiyoruz veya Türkiye şartlarında geri gelmeyeceğini biliyoruz ama en azından malımızın değerlenmesini istiyoruz. Şu anda soğan için konuşuyorum. Kilo bazında çuvala girdiği bazda 4 liraya kadar bir maliyetimiz var. Biz zaten bunlara 4-5 lira arası bir alıcı buluyoruz. Soğanı direkt aracılara teslim edip aracıların para kazanmasını sağlıyoruz. Biz aracıların para kazanmasını değil bizim çiftçini ya da burada çalışan işçinin para kazanmasını istiyoruz” diye konuştu.