Bursa'nın Gürsu ilçesindeki orman yangını sebebiyle ağaçlar ve tabiat kadar hayvanlar da etkilendi. İtfaiye veya vatandaşlar tarafından kurtarılan hayvanların yanı sıra, Gürsu Belediyesi'ne ait barınaktaki hayvanlara Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi kucak açtı.

Ayrıca yine vatandaşlar tarafından orman yangınlarıyla mücadele eden Harmancık ilçesinden getirilen sokak hayvanları da barınakta tedavi altına alındı.



Bursa Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Daire Başkanı Özlem Kartal, Büyükşehir Hayvan Barınağı'na getirilen hayvanların titizlikle bakım altına alındığını vurgulayarak, "Önceliğimiz hayvanların sağlığı ve güvenliği. Bursa Valiliği, Doğa Koruma Milli Parklar İkinci Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve bütün ilçe belediyeleri ile birlikte hızla koordine olarak sağlıklı bir şekilde boşaltıp, barınaklarımıza aldık. Osmangazi Belediyesi, Bursa Büyükşehir belediyesi barınaklarımızda şu an Gürsu yangınından çıkardığımız hayvanlarımız sağlıklı bir şekilde yaşamaya devam edecek. Harmancık bölgesinde devam eden yangından etkilenen hayvanlar için tarafımıza intikal eden durumlarda gerekli müdahaleleri yapıp sağlıkları için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.



Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri'nden sorumlu Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan, tahliye edilen hayvanların güvenliği için tüm imkanların seferber edildiğini belirterek, "Gürsu yangınında Veteriner Şube Müdürlüğü olarak 7 beden işçisi ve 7 teknik personellerimiz ile oradaydık. Gürsu barınağından tahliye edilen 54 köpeği barınağımıza naklettik. Buradaki personellerimiz yaralı olan hayvanlarımıza gerekli müdahaleleri yaptı, şu anda sağlıklı bir şekilde barınağımızda muhafaza ediliyor. Hayvanların sağlık kontrolleri yapılıyor, yaralı olanlara tedavileri uygulanıyor. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor" dedi.



Yetkililer, yangın bölgesindeki ekiplerin çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ve kurtarılan hayvanların güvenli alanlara taşınmasına devam edildiğini açıklandı.