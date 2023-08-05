Dün saat 17.00 sıralarında meydana gelen üzücü olayda, yol kenarında bir kadına ait ceset bulundu. Görenlerin hemen durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cesedin ağaca asılı halde bulunması, toplumda büyük şaşkınlık yarattı. Ekipler, incelemelerini titizlikle sürdürürken, gencin kimliği hakkında henüz net bir bilgi verilmedi.

Adli makamlar, kadının ölüm nedenini tespit etmek için cesedini Adli Tıp Morgu'na kaldırdı. İstanbul Başakşehir'de meydana gelen olayda, cenazeye ilişkin yapılan işlemler sonucunda, genç kadının ölüm sebebi ortaya çıkacak ve olayın aydınlatılması için polis ekipleri tarafından gerekli incelemeler yapılacak.