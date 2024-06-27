Türkiye Spor Yazarlar Derneği (TSYD) tarafından düzenlenen "TSYD Yılın En İyileri" yarışmasında İnegöllü foto muhabiri ödül kazandı.

TSYD'DE KAZANAN FOTO MUHABİRLERİ BELLI OLDU

Türkiye Spor Yazarları Derneği tarafından Üye foto muhabirleri arasında düzenlenen 1'nci Görsel Yarışmasında Hüseyin Yavuz (İstanbul) birinci, Mürsel Çetin (Konya) ikinci, Şaban Kılıçcı (Bursa-İnegöl) ise üçüncü oldu. Kazananların ödülleri 3 Temmuz Çarşamba akşamı TSYD Levent Havuz başındaki Coşkun Sabah konseri öncesinde verilecek.

Kaynak: HABER MERKEZİ