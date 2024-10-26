Bahçelievler’de Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından “Sözüm Mecliste” programı düzenlendi. Programda konuşan TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, "Denetimli serbestlik uygulamaları ile ortaya çıkan 2 yılın altındaki suçlar bakımından suçluların cezaevinde yatarının olmamasına ilişkin eleştiriler için düzenlemeler yapacağız. Suçluların 2 yılın altındaki suçlardan cezaevine girmesi değerlendiriliyor" dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından Bahçelievler Belediyesi Nikah ve Kongre Sarayı’nda “Sözüm Mecliste” programı düzenlendi. Kahvaltı ile başlayan program toplantının ardından soru cevap ile devam etti. Toplantı “Toplumda Adalet Algısı” üst başlığı ile gerçekleştirildi. Toplantı neticesinde ise infaz yasası, kadın hakları, çocuk istismarı, sosyal medya şiddeti, tutuksuz yargılanma ve denetimli serbestlik şartları, ekonomi bazında piyasadaki haksız rekabet ve medyanın adalet üzerine etkisi değerlendirildi.

“Adalet kavramı tek bir partiye ya da iktidara bağlanacak bir şey değil”

Toplantıda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, “Adalet kavramı tek bir partiye ya da iktidara bağlanacak bir şey değil. İnsanların vicdanına bakmadan, gerçeği görmeden söylenecek bir şey değil. Bizim bakış açımızda her insan eşittir. Hayvanlar ve ağaçlar için de öyle düşünüyoruz. Katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Toplum güvenliğini bozan bazı suçların tutuklama sebepleri olarak katalog suçlara ilave edilmesini değerlendiriyoruz”

Adalet konusundaki kaygıların giderilmesi değişiklikler yapılacağını söyleyen TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, “Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak, toplumun güvenlik ve adalet konusundaki kaygılarını gidermek için yapılması gereken değişiklikleri de yapacağız. Özellikle toplum güvenliğini bozan, ruhsatsız silah taşıma, trafik güvenliğini ihlal gibi bazı suçların tutuklama sebepleri olarak katalog suçlara ilave edilmesini değerlendiriyoruz. Denetimli serbestlik uygulamaları ile ortaya çıkan 2 yılın altındaki suçlar bakımından suçluların cezaevinde yatarının olmamasına ilişkin eleştiriler için düzenlemeler yapacağız. Suçluların 2 yılın altındaki suçlardan cezaevine girmesi değerlendiriliyor. Özellikle 5-6 yıldan az ceza alanların hiç cezaevine girmeme durumuyla ilgili Cumhurbaşkanı’mız da AK Parti Meclis Grup Toplantısı’nda belli bir çerçeveyi çizmişti. Belirli suçlarda infaz hükümlerinin alınan cezanın yüzde 10 gibi kısmını cezaevinde geçirdikten sonra işlemeye başlamasıyla çözüme kavuşturulmasını değerlendirmekteyiz” ifadelerini kullandı.

“Filistin’de, Gazze’de ve Lübnan’da yaşanan acılar insanlık ailesinin bir yarasıdır”

Filistin devleti kuruluncaya kadar bu davanın takipçisi olmaya devam edeceğini belirten Başkan Yüksel, “Filistin’de, Gazze’de ve Lübnan’da yaşanan acılar insanlık ailesinin bir yarasıdır. İnsan hakları ve adalet mücadelesi yalnızca bir halkın mücadelesi değil hepimizin mücadelesidir. Tarihin hiçbir döneminde zulüm payidar olmamıştır. Bize küresel adalet mücadelemizi sürdürmek düşüyor. Bu adaletsizliklerin bir gün sona ereceğine inanıyoruz. Uluslararası toplumun eşit bir üyesi olarak küresel sistemdeki yerini almış bağımsız ve egemen Filistin devleti kuruluncaya kadar bu davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Karşılıklı bir etkileşim ve yasama faaliyetlerine güçlü bir kanal oluşmasını istedik”

Toplantını ilk olarak bugün yapıldığını dile getiren AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Katılımcı demokrasi anlayışı bağlamında meclisimizde siyasetin en önemli yasama faaliyetinin tartışıldığı komisyonlarımızla İstanbul’daki kardeşlerimizi bir araya getirmek istedik. Karşılıklı bir etkileşim ve yasama faaliyetlerine güçlü bir kanal oluşmasını istedik. Programı ilk olarak bugün yapıyoruz. Bugün Adalet Komisyonu ile başladık ama belki yarın farklı bir komisyon olacak. Her çalışmaya ilgi alanlarına göre farklı farklı arkadaşlar çağıracağız. Milletvekillerimiz, yasama faaliyetlerinde vatandaşımızın yasama süreçlerine dönük beklenti ve önerilerinin yansıması noktasında ciddi bir köprü oluşturuyor. Komisyonlarımızın hem çalışmalarını aktarırken, hem de İstanbul’daki vatandaşlarımızın o noktadaki yaklaşımlarını da kendimiz görelim ve öğrenelim istedik” dedi.

Programa AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin yanı sıra TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, AK Parti Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesi ve İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek, siyasi parti temsilcileri, köşe yazarları, çeşitli dernek ve üniversite yöneticileriyle birlikte çok sayıda davetli katıldı.