Kaza saat 13.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Esenköy mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Esenköy'den Yeniceköy mahallesine seyir halinde sürücü Oktay Ş. (26) yönetimindeki 16 ES 551 plakalı otomobil, yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun kenarındaki yamaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla atarak düz durdu.

Kaza sonucu sürücü ve yanındaki yeğeni 10 yaşındaki Berk Ş. Yaralandı. Kaza sonucu hafif yaralanan sürücü, ağır yaralanan yeğenini kucağına alıp yoldan geçenlerden yardım istedi. Yoldan geçen bir sürücü, yaralıları alıp Hastaneye götürmek üzere yola çıktı. Yoldayken sürücü 112’ye de haber verdi. Yaralılar, ilçe girişinde karşılanan Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.