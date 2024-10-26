Geçtiğimiz gün imza atan Teknik direktör Necati Erkmen takımın başında ilk maçına çıktı.
Hakemler: Ali Emir Yolcu, Denizcan Şahin, Hasan Hüseyin Yazıcılar
İnegölspor: Yüksel Egemen Yaylı, Recep Efe Koçak, Batuhan Çakır, Mustafa Emre Can, İbrahim Can Köse, Alican Özfesli, Ali Mert Aydın, Uğur Utlu, Yusuf Tursun, Fatih Aktay, Sadık Arda Yılmaztürk
Sincan Belediyesi Ankaraspor: Abdulaziz Demircan, Berk Yiğit Karadağ, Doğukan Efe, Batuhan Kırdaroğlu, Berk Taşkın, Emre Can Örme, Muhammed Bayır, Yunus Emre Metin, Abdussamed Karnuçu, Sefa Durmuş, Recep Yemişçi
Sarı kartlar:
Kırmızı kart:
Goller:
Maçtan önemli dakikalar
Muhabir: şerife öz