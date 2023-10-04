Mutfaktaki hünerlerinden ev dekorlarına, moda anlayışlarından gelenek göreneklerimize kadar her konuda yarışan yeni gelinlerin telaşının gösterildiği Show TV’de yayınlanan Aslı Hünel ile Gelin Evi programının son bölümünde İnegöllü genç kızın evine misafir olundu.

29 Eylül’de yayınlanan kadın program Aslı Hünel ile Gelin Evi programında İnegöllü 28 yaşında, 20 günlük evli Merve Tan Şerifoğulları yarıştı.

Programda ‘En güzel çeyiz’, ‘en iyi sunum’, ‘en iyi ev’ kategorilerinde değerlendirme yapılarak, program birincisi seçiliyor.

Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel’in sunduğu yarışmada, İnegöllü Merve Tan Şerifoğulları düğün öncesi yaşadığı tatlı telaşları, kına eğlencesi çeyizlerini, sunumlarını evlilik teklifini ve yaşadığı güzel anları paylaştı. Detaylar videomuzda;