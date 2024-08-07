Özel İnegöl Okyanus Koleji’nin Türkiye masa tenisi şampiyonu öğrencileri Yaren Kurt ve Nahide Nephan, dünya şampiyonası için milli takım kampında çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye genelinde elde ettikleri şampiyonluğun ardından, genç sporcular milli takım olarak da dünya şampiyonu olmayı hedefliyor.

Yaren Kurt ve Nahide Nephan, kamp sırasında yaptıkları açıklamada, “İnşallah dünya şampiyonasında da bayrağımızı gururla dalgalandırmak istiyoruz” şeklinde duygularını ifade etti. Ayrıca, Türkiye şampiyonu olmalarına ve milli takıma seçilmelerine büyük katkı sağlayan Okyanus Koleji’nin sunduğu imkanlar ve masa tenisi antrenörleri İsmail Gümüş’e teşekkürlerini ilettiler.