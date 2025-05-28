İnegöllü genç patenciler 5 madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Kendi çaba ve emekleriyle bu sporu yapmaya çalışan İnegöllü gençler, İnegöl Belediyesi’nden ve yardım sever iş insanlardan destek bekliyor.

Türkiye Kaykay Federasyonu’nun 23-25 Mayıs 2025 tarihlerinde Karaman’da düzenlediği Tekerlekli Paten Eleme Yarışması’na damga vuran illerden biri Bursa oldu. Yeşil Bursa Paten Spor Kulübü’nden 13 erkek, 7 kadın olmak üzere toplam 20 sporcu, Bursa’yı başarıyla temsil etti. 8 ila 29 yaş aralığındaki sporculardan oluşan Bursa kafilesinde özellikle genç İnegöllü sporcuların performansı dikkat çekti. Toplam 19 ilden 397 sporcunun katıldığı kıyasıya rekabette İnegöllü sporcular 5 madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

Yarışmalarda elde edilen dereceler şu şekilde:

U17 Erkekler 1000m: Altın Madalya – Muhammed Furkan Can

U19 Erkekler 100m: Gümüş Madalya – Önder Günsal

19+ Erkekler 100m: Gümüş Madalya – Mutemen MNour

U15 Erkekler 100m: Bronz Madalya – Ömer Cepe

Vigor Paten Topluluğu, İnegöl’de tekerlekli paten alanında faaliyet gösteren tek topluluk olma özelliği taşıyor. Topluluk, disiplinli çalışmaları ve altyapıya verdiği önemle, genç sporcuları başarıdan başarıya koşturuyor. Sporcuların sıradaki hedefi ise etap yarışları ve Türkiye Şampiyonası. Vigor-İnegöl'ün yıldızları, İnegöl'ü en iyi şekilde temsil etmek için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor.

DESTEK BEKLİYORLAR

Kendi çaba ve emekleriyle bu sporu yapmaya çalışan sporcu gençler, İnegöl Belediyesi’nden ve yardım sever iş insanlardan destek bekliyor.