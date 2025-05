Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz sahilleri Kocaali, Karasu ve Kaynarca’da ‘hayat nöbetine’ başlıyor. 54 kilometrelik sahil şeridinde tatilcilerin can güvenliği için kurulan 72 kişilik güçlü cankurtaran timi kayıpsız bir sezon hedefiyle pür dikkat nöbet tutacak. 46 adet kule, 7 adet jet ski, 2 adet ATV, bir adet bot ve bir adet arazi aracıyla son tatbikatını gerçekleştiren Cankurtaran Timi, binlerce kişinin hayatı için siper olacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, turizm bölgelerinde tatilcilerin can güvenliğini ve huzurunu yürüttüğü titiz çalışmalarla birinci planda tutuyor. Bu çerçevede cankurtaran hizmeti de en önem verilen ve hassasiyetle çalışılan konular arasında yer alıyor. Karadeniz sahillerinde hayat timini birçok parametreyi inceleyerek belirleyen ve cankurtaranları zorlu sınavlara tabi tutan Büyükşehir, güzel bir yaz sezonu öncesi bölgede tüm hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Timi, 72 kişilik güçlü ekibiyle ‘hayat nöbetine’ 1 Haziran’da başlıyor ve deniz sezonu Karasu, Kocaali, Kaynarca’daki sahillerde bu tarihte start alıyor.

54 kilometrelik sahil şeridinde 46 adet kule hazırlandı, 7 adet jetski, 2 atv, 1 bot ve 1 adet 4x4 araç hazır hale getirildi. 72 cankurtaran, yeni sezon için antrenmanlarını yaptı ve büyük bir tatbikat gerçekleştirdi. Cankurtaranlar suda insan çekme, su altı ve su üstü kurtarma kabiliyeti, vakaya en hızlı şekilde müdahale konularında eğitimden geçirildi. Cankurtaran operasyonlarını 3 farklı ilçede kurulacak merkezlerde 2 idari personel komuta edecek. Sahillerde cankurtaran hizmeti 1 Haziran ile 15 Eylül tarihleri arasında 10.00 ile 19.00 saatleri arasında yerli ve yabancı tatilcilerin hayatları için siper olacak.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Yüzbinlerce misafirimize kapılarını açan Karadeniz sahillerimiz sezona hazırlanıyor. Sezona hazırlık için tüm envanterimizle birlikte her biri en güçlü kabiliyete sahip olan 72 cankurtaranımızın görev yerleri belirlendi. Her yıl sezon öncesi yaptığımız eğitim çalışmalarımızı tamamlandık. Büyükşehir bu yıl da sahillerin can güvenliği hakimiyetini sağlayacaktır. Sıfır kayıpla tamamlayacağımız bir sezon hedefliyoruz" denildi.