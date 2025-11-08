Bolat, alıcı kredileri desteği sayesinde ihracatçıların yeni pazarlara daha düşük maliyetle girebileceğini belirtti. Orta ve uzun vadeli kredilerin yanı sıra kısa vadeli alıcı kredileri de destek kapsamına dahil edildi. Böylece Türk Eximbank tarafından sunulan finansman imkanları, rekabetçi maliyetlerle ihracatçıların kullanımına açılacak.

MÜTEAHHİTLİK PROJELERİ VE YATIRIM MALLARI DESTEĞİ

Yeni düzenlemeler, yurt dışındaki müteahhitlik projeleri kapsamında ihraç edilen yatırım mallarını da alıcı kredisi finansman maliyeti desteğine dahil ediyor. Bu sayede ihracatçılar, uluslararası ölçekte daha güvenli ve düşük maliyetli finansmana ulaşabilecek.

İHRACAT KONSORSİYUMLARINA 5 YILLIK DESTEK

Bakan Bolat, en az üç şirketin bir araya gelerek oluşturduğu ihracat konsorsiyumlarına sağlanan desteklerin artırıldığını açıkladı. Yeni düzenleme ile yurt dışı birim kiralama, temel kurulum ve konsept mimari çalışmaları ile depolama hizmetleri de destek kapsamına alındı. Konsorsiyum statüsündeki şirketler, her hedef pazar için 5 yıl boyunca destekten yararlanabilecek.

KÜRESEL REKABET GÜCÜNE KATKI

Bolat, düzenlemelerle ihracatçıların uluslararası pazarlara giriş maliyetlerinin düşürüleceğini, ürünlerin daha geniş coğrafyalarda tanıtılacağını ve katma değerli ihracatın artırılacağını belirtti. Bakan, Ticaret Bakanlığı olarak ihracatçıların her zaman yanında olacaklarını vurguladı.