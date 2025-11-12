Bir salonda düzenlenen aday tanıtım toplantısına Mobilyacılar katıldı.

Adaylığını açıklayan Yasin Altuntepe" Değerli basın mensupları, kıymetli meslektaşlarım, sevgili dostlar; Hepinizi en içten duygularımla, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Konuşmama başlamadan önce, dün Azerbaycan’dan ülkemize dönerken Gürcistan üzerinde düşen askeri uçağımızda şehit olan 20 kahraman askerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaşadığımız bu elim hadise nedeniyle, bugün yapacağımız açıklamayı coşkusuz, sade ve kısa tutmayı uygun gördük. Daha geniş katılımlı, daha kapsamlı bir buluşmayı önümüzdeki günlerde hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bugün burada, yalnızca niyetimizi, duruşumuzu ve yol haritamızın temelini paylaşmak istiyoruz.Bilmeyenler için öncelikle kendimi tanıtmak istiyorum: Üçüncü nesil bir mobilyacıyım. Dedem marangozdu, babam koltuk ustasıydı. Bugün ise sandalye üreticiliğini sürdüren biri olarak; bıçkı sesinin, talaş kokusunun, sünger hışırtısının ve atölye kültürünün içinde büyüdüm.

Çocukluğumdan bu yana üretimin ne demek olduğunu, emek vermenin değerini ve bu mesleğin taşıdığı geleneği yaşayarak öğrendim. Bu sektör, benim için sadece bir iş değil; ailemden miras aldığım bir yaşam biçimidir. Bu akşam burada bulunmamızın nedeni, ocak ayında yapılacak olan İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası kongresinde ekibimizle birlikte yönetime aday olduğumuzu paylaşmaktır.

İnegöl mobilyasının gücünü, potansiyelini ve dünya çapındaki itibarını yakından bilen; sektörün içinden gelen bir ekip olarak, mesleğimizi ileriye taşıyacak, sorunları doğru okuyacak ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışını temsil etmeye talibiz. Yönetim sürecine yalnızca talip değiliz; bilgi birikimimizi, tecrübemizi ve enerjimizi odamız için seferber etmeye hazırız. Yaklaşık bir aydır, şu anda burada bulunan çalışma grubumuzla birlikte yoğun istişarelerde bulunduk. Şehrin ve sektörün dinamiklerini dikkate alarak fikir alışverişleri yaptık. Hem geleneksel üretim kültürünü koruyacak hem de sektörün fiberleşen, hızlanan ve dijitalleşen ticaret süreçlerine uyum sağlayacak bir yönetim kurgusu için kapsamlı bir hazırlık yürüttük. Bu gece itibarıyla, görev bilinci yüksek ekibimiz sahada aktif mesaisine başlamıştır. Odamıza net bir yol haritası çizmek, kararları istişareyle almak ve yönetimi ortak akıl doğrultusunda yürütmek en temel ilkemizdir. Biz, şeffaf, katılımcı ve tüm üyeleri kapsayan bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz.Amacımız sadece yönetime gelmek değil; İnegöl mobilyacısının bugününü güçlendirmek, yarınını sağlamlaştırmak ve sektöre kalıcı değer üretmektir. Aynı zamanda bu şehre değer katmak, İnegöl mobilyacısının beklentilerini karşılamak ve üretim kültürümüze yeni bir ivme kazandırmak için çalışacağız. Çünkü İnegöl, mobilyasıyla yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın da en önemli üretim merkezlerinden biridir. Bu şehir, emeğin, ustalığın ve üretimin şehridir. Bizler de bu başkentin itibarını, gücünü ve birikimini daha ileri taşımayı görev kabul ediyoruz. Hazırız, istekliyiz ve kararlıyız. İnegöl mobilyasının geleceğini birlikte şekillendirmek için yola çıkıyoruz." dedi.

