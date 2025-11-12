Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları’nda Demir Özdemir, Hüseyin Emre Sakcı, Arda Akkoyun ve Ahmet Mete Boylu’dan oluşan 4x100m serbest stil erkek bayrak takımı, 3:22.61’lik derecesiyle altın madalya kazandı.
