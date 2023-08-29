Türkiye’nin en büyük STK’larından biri olan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) Gürcistan Tiflis Başkanlığına İnegöllü isim İzzet Yaprak seçildi.

Uzun süre gittiği Gürcistan’da yaptığı başarılı ticari faaliyetler nedeniyle dikkatleri üzerine çeken İnegöllü işadamı İzzet Yaprak, yurt dışında da şubeleri olan MÜSİAD’ın yeni dönem başkanlığına seçildi.

Tiflis’te yapılan kongreye Gürcistan ve Türkiye’den çok sayıda üst düzey yetkili katılım sağlarken, tüm üyelerin oylarını alan İnegöllü İşadamı yaptığı konuşmayla da büyük ilgi topladı.



Üstlendiği yeni görevi büyük bir onur ve sorumlulukla kabul ettiğini dile getiren Yaprak, “Tiflis MÜSİAD'ın yeni başkan ve yönetimi olarak, bu kıymetli organizasyonun vizyonunu daha da yukarı taşımak ve üyelerimizin iş dünyasındaki etkisini artırmak için kararlıyız. MÜSİAD'ın misyonu, iş dünyasının sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunmak, üyelerimizin iş ağlarını güçlendirmek ve girişimcilik ruhunu desteklemektir” dedi.

MÜSİAD’ın; erdem, yüksek ahlak ve güven temelinde yükselen bir iş dünyası tasavvuruyla yürütülen bir Medeniyet Davası olduğunu ifade eden Yaprak, “ Yeni dönemde üyelerimizin ticaret kapasitesini artırmak için eğitim ve danışmanlık programları sunacağız. İş dünyasının hızla değiştiği bir dönemde, bilgi ve beceri paylaşımının önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunun yanı sıra üyelerimiz arasında işbirliği ve iş ağlarının geliştirilmesine özel önem vereceğiz. Genç girişimcilerin desteklenmesine ve mentorluk programlarına öncelik tanıyacağız.Başkonsolosumuz, ve her iki ülkenin Ticaret Bakanlıklarıyla koordineli çalışmalar yaparak ortak organizasyonlar gerçekleştireceğiz. sosyal sorumluluk projelerine daha fazla önem verecek, toplumumuza ve çevremize katkıda bulunacağız” dedi.

Türkiye Yüzyılına ilişkin sözleri de dile getiren İzzet Yaprak, “Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın koymuş olduğu “Türkiye Yüzyılı hedefini bu doğrultuda yönetimimizle birlikte muvaffak geleceğimiz inancındayım. Tiflis MÜSİAD'ı daha da güçlü ve etkili bir kuruluş haline getireceğimize inanıyorum. Bu yolda, birlikte çalışarak büyük başarılara imza atacağımıza olan inancımı dile getirmek istiyorum” şeklinde konuştu.

MÜSİAD ailesi olarak 2023 yılı itibarıyla üye sayısı 13.000'i geçtiğini ifade eden Yaprak, “yurt içi ve yurt dışı şube sayısı 165'i aşmış bir dernek olarak Gürcistan ile ilişkilerimizi ticari güçlerimizi daha da yukarlara taşıyacağız. Katılımınız ve destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Hep birlikte daha güçlü bir geleceğe doğru adım atmaktan heyecan duyuyorum.Bu vesile ile bu onurlu görevi layık gören büyük MÜSİAD ailesine, geçmiş dönem başkanımız ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.