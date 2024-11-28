İnegöl Belediyesi tarafından Mahmudiye mahallesinde bulunan alan sağlık alanına dönüştürüldü. İnegöl Kaymakamı Eren Arslan'ın girişimleriyle hayırsever bulundu. Hayırsever İnegöllü işadamı Sabri Şen, kolları sıvayarak kısa süre içinde modern bina inşa etti. Yapımı tamamlanan 112 istasyonu kısa süre içerisinde hizmete açılacak.
Şuan Kemalpaşa mahallesinde konuşturulan istasyonda görev alan 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri, İnegöl'e modern istasyon kazandıran işadamı Sabri Şen'i makamında ziyaret ederek teşekkür ettiler.
Muhabir: Şerife öz