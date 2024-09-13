Son günlerde şehir dışında kendi ürünlerini satmak için İnegöl’deki firmaları adına asılsız dedikolar yürüten şahısları hedef alan İnegöllü iş adamı Özgür Gürbüz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sert tepki gösterdi.



Gürbüz yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"İnegöl'ümüzün insanı yardımseverdir, nereli olduğun önemi yoktur; bu kentin tozunu yutan el açana sahip çıkar ve çıkmaya devam edecektir. Son dönemde ülkenin genelinde yaşanan ekonomik belirsizlik elbette ki tüm ülke gibi kentimizi de etkilemiş ve etkilemeye devam etmektedir. Burada dikkate alınması gereken husus, içimizdeki bazı "İrlandalıların" şehir dışında kendi ürünlerini satmak adına başka firmalar adına yürüttükleri asılsız dedikoduların kentin itibarını kötü şekilde etkilemeye devam etmesidir. "İçimizdeki İrlandalılar", bu ateş sizi de yakar. Firma ismi vererek yaptığınız dedikodu, dönüşte "İnegöl'de işler bozukmuş"a dönüyor. Haberiniz olsun, işinizi yapın, kendi elinizde kendinizi gözünüzü çıkarmayın.

İvedilikle kentin gerçek gücünü ortaya çıkaran faaliyetler hayata geçirilmeli ve doğru politikalar ortaya konulmalıdır. Kentin derdi ile dertlenen tüm yurttaşların Allah yardımcısı olsun."