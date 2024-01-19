3 aydır BPFD Şükrü Şankaya futbol tesislerinde devam eden ve toplamda 21 takımın katıldığı turnuvada sona gelindi. Zorlu geçen grup maçlarının ardından eleme turlarında rakiplerini geçen 1922 İnegölspor Futbol Takımı, adını finale yazdırdı. Turnuva formatı gereği Final müsabakalarına İnegöllü ekibimiz Gençlergücü Spor Halı Saha tesislerinde ev sahipliği yapacak. İnegöl’ün önde gelen iş insanları Orix mobilya yönetim kurulu başkanı Halit Çile ve Ergünler inşaat yönetim kurulu başkanı Bekir Ergün gibi isimlerin desteklediği 1922 İnegölspor takımı 20 Ocak Cumartesi günü şampiyonluk için sahada olacak.

Final müsabakaları; 13:00 – 14:00 Karma Dostluk maçı, 14:00 – 15:00 3.’lük 4.’lük maçı ve 15:00 – 16:00 final maçı oynanacak.

Bursa Mali Müşavirler Odası İnegöl Temsilcisi Sedat Öpçiner, “İnegöl’ü ve İnegöllü meslektaşlarını en iyi şekilde temsil etmelerinden dolayı tüm oyunculara teşekkür ederek, İnegöllü meslektaşlarımızı, hemşehrilerimizi takımımızı desteklemek üzere Gençlergücü Spor tesislerine bekliyorum” dedi.

Takım Kaptanı Oğuz Yelmen, ekip olarak çok güzel bir birliktelik yakaladıklarını ve zorlu fikstüre rağmen finale kaldıklarını aktararak, İnegöllü meslektaşlarını ve ilçe halkını yarınki finalde yanlarında görmek istediklerini söyledi.

Kaynak: HABER MERKEZİ