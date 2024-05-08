Trabzonspor’un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, Fatih Karagümrük ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında sakatlanarak oyundan çıktı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında deplasmanda Fatih Karagümrük’ü 4-0 mağlup etti. Toplamda 7-2’lik skor üstünlüğü yakalayan bordo-mavililer finalde Beşiktaş’ın rakibi oldu. Trabzonspor’u 1-0 öne geçiren golü Nijeryalı forveti Paul Onuachu kaydetti. 29 yaşındaki golcü oyuncu, 58. dakikada Ceccherini ile girdiği hava topu mücadelesinde sakatlandı. Golcü oyuncu, 60. dakikada yerini Umut Bozok’a bıraktı.