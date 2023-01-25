Mobilya sektörünün Avrupa’daki en büyük buluşma noktası İstanbul Mobilya Fuarı (IIFF), Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) aynı anda kapılarını açtı. Açılış programına katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöllü mobilyacıları ziyaret ederek bol kazançlar diledi.

Dünya mobilya sektörünün en önemli buluşmaları arasında yer alan ve sektör liderlerini bir araya getiren İstanbul Mobilya Fuarı (IIFF) kapılarını açtı. 140 binden fazla ziyaretçinin gelmesi beklenen fuarda bu yıl Türk firmalarının yanı sıra 10 farklı ülkeden 100’e yakın yabancı katılımcı da yer alıyor. İnegöl’den 300’e yakın firmanın stant açtığı fuarın açılışına katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöllü firmaları ziyaret etti.

Sosyal medya hesabında bu ziyaretlerin fotoğraflarını paylaşan Başkan Aktaş şu ifadeleri kullandı;

“Avrupa’nın en büyük mobilya fuarı Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’ndayım. İstanbul Fuar Merkezi ve Tüyap Fuar Alanı’nda gerçekleşen fuara Bursa'mızdan katılan firmaların stantlarını ziyaret ettim. Türk mobilyasının dünyaya sunulduğu organizasyonda emeği geçenleri kutluyorum.”