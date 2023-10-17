Bugün akşam saatlerinde İsrail tarafından Baptist Hastanesi’ne düzenlediği saldırıda yüzlerce Gazzeli hayatını kaybetti. Duruma tepki göstermek isteyen İnegöllüler Anıt önünde toplanıyor.

İsrail'in yaptı saldırıyla alakalı Gazze Sağlık Bakanlığı, saldırıda en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Gazze Sivil Savunma Yetkilileri ise ölü sayısının 300 olduğunu duyurdu.

Ölenler arasında hastaların yanı sıra binaya sığınan yüzlerce kişinin de bulunduğu bildiriliyor.

Düzenlenen saldırıya ilişkin İsrail ordusundan yapılan ilk açıklamada, "Hastane bombalamasına dair henüz detaylara sahip değiliz" denildi.

Saldırının ardından harekete geçen İnegöl'deki sivil toplum örgütleri Atatürk anıtında bir araya geliyor.

Hamas ise hastane saldırısının savaş suçu olduğu yönünde açıklama yaptı.