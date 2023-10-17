Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin almış olduğu ücretsiz ulaşım kararına dair açıklama yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden 'kamuoyuna duyuru' başlığı ile yaptığı açıklama şöyle;

Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin almış olduğu ücretsiz ulaşıma yönelik karar, esnafın mağdur olduğu şehirler için gündeme gelmiş olup, şehrimizde böyle bir değişiklik söz konusu değildir. Özel halk otobüsü esnafımızla yaptığımız anlaşmalar gereği, yolcu başı veya kilometre başı ödeme yapılmaktadır. Ücretsiz seyahatlerin oluşturduğu mali külfet Bursa Büyükşehir Belediyemiz tarafından sübvanse edilmektedir. Kıymetli hemşehrilerimiz, gönül rahatlığıyla yolculuk yapabilirsiniz.