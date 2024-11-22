2. Lig Beyaz Grup takımlarından İnegölspor geride kalan 12 hafta sonunda aldığı 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Topladığı 12 puanla ligde 13. sırada yer alan ekip, bu maçlarda rakip fileleri 8 kez havalandırırken, kalesinde ise 11 gol gördü.

İNEGÖL’DE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Beklenilen performansı yakalayamamasına rağmen İnegöl’de oynanan maçlarda rakiplerine boyun eğmeyen Bordo Beyazlılar, ilçe stadyumunda oynanan 6 maçta 1 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

En son 29 Eylül’de Kepezspor karşısında elde ettiği 1-0’lık sonuçla galip gelen ekibimiz, bu tarihten sonra ki tüm iç saha maçlarında berabere kaldı.

BATMAN PETROL NASIL BİR EKİP?

Şampiyonluk mücadelesi veren ekiplerden biri olan Batman Petrolspor, geride kalan 12 hafta sonunda 8 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Topladığı 28 puanla lider Sarıyerspor’un 4 puan gerisinde 4. sırada yer alan ekip, oynadığı maçlarda rakip fileleri 21 kez havalandırırken kalesinde ise 11 gol gördü.

Gol yollarında etkili olan Batman Petrolspor, defans hattında ise zaafları olan bir ekip olarak karşımıza çıkıyor.

Batman Petrol kendi sahasında rakiplerine puan bile vermezken deplasman maçlarında ise puan toplamakta zorlanıyor.

Bugüne kadar 6 deplasman maçına çıkan ekip, bu maçların 2’sini kazanırken 4’ünde ise evine eli boş döndü. Son 2 deplasman maçını kaybeden ekip, bu maçlarda kalesinde 6 gol görürken, gol atmayı ise başaramadı.

Batman Petrol’ün en golcü silahları ise forvet mevkiinde oynayan 5 gollü Atabey Çiçek, orta saha mevkiinde forma giyen 4 gollü Bünyamin Yürür, 3 gollü Omar İleri ile yine 3 gol atan Mert Çapar.

MAÇ NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

TFF. 2. Lig Beyaz Grup 13. Hafta mücadelesinde İnegölspor-Batman Petrolspor arasında ki mücadele 23 Kasım Cumartesi günü saat 14.00’de İnegöl İlçe Stadyumunda oynanacak.